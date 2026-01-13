صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولینڈ نے پہلی بار یونائیٹڈ ٹینس کپ ٹورنامنٹ جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
پولینڈ نے پہلی بار یونائیٹڈ ٹینس کپ ٹورنامنٹ جیت لیا

فیصلہ کن مکسڈ ڈبلز میں پولینڈ کی کاتار اور یان نے بیلنڈا اور یعقوب پال کوہرایا

سڈنی (سپورٹس ڈیسک)پولینڈ نے یونائیٹڈ کپ ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل پہلی مرتبہ اپنے نام کر لیا، فاتح ٹیم پولینڈ نے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کو 1-2 سے شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بی بی سی کے مطابق یہ فتح اس وقت مزید یادگار بن گئی جب پولینڈ کو آغاز میں خواتین سنگلز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔سوئٹزرلینڈ کی اولمپک چیمپئن بیلنڈا بین چچ نے عالمی نمبر ٹو آئیگاسوائٹک کو سخت مقابلے کے بعد 6-3، 0-6 اور 3-6 سے شکست دے کر اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ یہ یونائیٹڈ کپ میں بیلندابین چچ کی نویں سنگلز فتح تھی، جس سے سوئٹزرلینڈ پہلی بار فائنل میں مضبوط پوزیشن میں آ گیا۔

تاہم مردوں کے سنگلز میں پولینڈ کے ہبرٹ ہورکاچ نے سٹین واورینکا کو 3-6، 6-3 اور 3-6 سے شکست دے کر مقابلہ برابر کر دیا۔ سات ماہ بعد انجری سے واپسی کرنے والے ہبرٹ ہورکاچ نے اہم موقع پر اپنی بہترین فارم ثابت کی۔فیصلہ کن مکسڈ ڈبلز میں پولینڈ کی کاتارژینا کاوا اور یان زیلنسکی نے بیلنڈا بین چچ اور یعقوب پال کو 4-6، 3-6 سے شکست دی اور یوں پولینڈ کو 1-2 سے فتح دلوا دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران،ٹرمپ کا فضائی حملوں پر غور سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا:وائٹ ہائوس

ٹرمپ کی دھمکیاں :کیوبا کا امریکا کیساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار

ٹرمپ دور میں 1لاکھ ویزے منسوخ

ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش

منی لانڈرنگ :جارجیا کے سابق وزیر اعظم کو 5 سال قید

بھارت کا 8 ماہ میں دوسرا خلائی مشن ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak