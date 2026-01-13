لاہور کے پوش علاقے میں بابراعظم کے گھر کی تعمیر مکمل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان بابراعظم کے نئے گھر کی تعمیر مکمل ہوگئی جو لاہور کے پوش علاقے ڈی ایچ اے فیز فائیو میں واقع ہے۔
یہ رہائش گاہ جدید اور نیو کلاسیکل طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے جس نے اپنے منفرد ڈیزائن اور جدید سہولیات کے باعث خاصی توجہ حاصل کرلی ہے ۔رپورٹس کے مطابق اس شاندار گھر میں کشادہ بیڈرومز، وسیع ہالز اور ایک خصوصی ٹرافی روم بھی شامل ہے جہاں بابراعظم کے کرکٹ کیریئر کی نمایاں کامیابیوں اور اعزازات کو خوبصورتی سے آویزاں کیا گیا ہے ۔