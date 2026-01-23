ہاکی ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان کردیا گیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ہاکی ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان کردیا گیا۔
کوالیفائرز مصر، بھارت اور چلی میں کھیلے جائیں گے ۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق چلی میں مینز اور ویمنز کا ایونٹ ہوگا، بھارت میں صرف ویمن جبکہ چلی میں صرف مینز کا ایونٹ ہوگا۔ پاکستان ہاکی ٹیم مصر میں ہونے والے کوالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کرے گی، جو یکم سے 7 مارچ تک اسماعیلیہ میں کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ اگست میں بیلجئم اور نیدرلینڈزمیں کھیلا جائے گا، ایونٹ میں16 ٹیمیں شرکت کریں گی۔