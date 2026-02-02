صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الکاریز نے پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن مینز ٹائٹل جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
الکاریز نے پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن مینز ٹائٹل جیت لیا

الکاریز نے پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن مینز ٹائٹل جیت لیا فائنل میں 10 مرتبہ کے چیمپئن نووک جوکووچ کو چار سیٹ کے مقابلے میں ہرایا

میلبورن(سپورٹس ڈیسک)سپین کے کارلوس الکاریز نے پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن مینز ٹائٹل جیت لیا۔میلبورن میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل مقابلے میں الکاریز نے 10 مرتبہ کے چیمپئن سربین سٹار نووک جوکووچ کو چار سیٹ کے مقابلے میں شکست دی۔الکاریز میچ کا پہلا سیٹ 6-2 سے ہارے ، تاہم شاندار کم بیک کرتے ہوئے 2-6، 3-6 اور 5-7 کے مارجن سے اگلے تینوں سیٹ جیت کر ٹائٹل کے حق دار ٹھہرے ۔ الکاریز 22 سال کی عمر میں7 گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی وائرل ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

والد سے ملنے کی کبھی خواہش نہیں ہوئی:اداکارہ تبو

سحر خان مداحوں کی پذیرائی پر جذباتی ہوگئیں

شاہ رخ اور گوری کی شادی کی وجہ میں تھی :نیلم

آنٹی جین زی بننے کی کوشش کررہی ہیں، ندا یاسر کے منفرد انداز پر تنقید

بالی ووڈ میں کام نہ کرنے کی وجہ ذاتی ہے :شان شاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak