  • کھیلوں کی دنیا
میچ میں جتناخودکوٹھنڈارکھیں گے اتنااچھاہوگا:بابراعظم

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف اہم میچ سے قبل قومی ٹیم کے تجربہ کار بیٹر بابر اعظم نے ویڈیو بیان میں کہاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہمیشہ ہی بہت زیادہ شدت والا ہوتا ہے۔

 ناصرف دونوں ممالک کے لوگ بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میچ ایک مختلف لیول پر چلا جاتا ہے اور کھلاڑیوں سے توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ میں ایسے بہت سے میچز کا حصہ رہا ہوں اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس میچ کے لیے جتنا خود کو ٹھنڈا رکھیں گے ، آرام دہ رکھیں گے اور باہر کی آوازوں پر توجہ دینے کے بجائے میچ پر فوکس رکھیں گے تو اتنا اچھا پرفارم کر پائیں گے ۔ البتہ اس میچ کا جوش ہوتا ہے لیکن کھلاڑی جتنا خود کو ٹینشن فری رکھیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہے ۔

جرم و سزا کی دنیا

گارڈن ٹائون: تیز رفتار کار کی ٹکر سڑک عبور کرتی 2 لڑکیاںجاں بحق 1شدید زخمی

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز ،قیمتی اشیا سے محروم

تلونڈی:لڑکی نے پھندا لیکر خودکشی کرلی

جواں سالہ لڑکی اغوا

معمولی تلخ کلامی پر مسلح افراد کا گھر پردھاوا، 2 بھائیوں پرتشدد

بوگس چیک دینے والے 1شخص کے خلاف مقدمہ درج

