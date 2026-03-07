صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹی 20 ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں پورٹو ریکو کے معروف گلوکار رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ سے قبل اختتامی تقریب منعقد ہو گی۔واضح رہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کل احمد آباد میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہو گا۔یہ چوتھا موقع ہوگا جب دونوں ٹیمیں کسی آئی سی سی ایونٹ کے فائنل میں مدمقابل آئیں گی۔اس سے قبل 2000 میں کھیلے گئے آئی سی سی ناک آؤٹ اور 2021 میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے فتح حاصل کی تھی۔حال ہی میں دونوں ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فائنل میں مدمقابل آئی تھیں جس میں بھارت نے فتح حاصل کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فون لوٹ لئے

شیخوپورہ :ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

چرخیوں کی بڑی کھیپ برآمد، 2ملزم گرفتار

6سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والااوباش گرفتار

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak