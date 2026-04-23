سمتھ نے سلطانز کی نمائندگی کو شاندار تجربہ قرار دیدیا
کراچی(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی سٹار بیٹر سٹیو سمتھ نے پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کو شاندار تجربہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہاں اپنے وقت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔میڈیا سے گفتگو میں سمتھ نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ ملتان سلطانز کے ساتھ بہت اچھا گزرا ہے اور ٹیم نے شاندار کرکٹ پیش کی ہے ۔ اوپننگ کے کردار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پوزیشن ان کے کھیل کے انداز کے مطابق ہے کیونکہ اس میں پاور پلے کے دوران زیادہ موقع ملتا ہے ۔
سمتھ نے پی ایس ایل کو ایک مضبوط اور باصلاحیت لیگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں ہر ٹیم میں معیاری کھلاڑی موجود ہیں اور مقابلہ انتہائی سخت ہے ۔ملتان سلطانز کے نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے دلچسپ انداز میں کہا کہ میں خود نوجوانوں سے سیکھ رہا ہوں، وہ مجھے سب کچھ سکھا رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نوجوان کھلاڑی مشورہ چاہے تو وہ ہمیشہ مدد کے لیے موجود ہیں۔سمتھ نے پاکستان میں مہمان نوازی اور ملتان سلطانز کے ماحول کو بھی سراہا تاہم کہا کہ تماشائیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے ۔