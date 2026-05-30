صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بولٹ کا ریکارڈ توڑنے والے کیلئے 1کروڑ ڈالر انعام

  • کھیلوں کی دنیا
بولٹ کا ریکارڈ توڑنے والے کیلئے 1کروڑ ڈالر انعام

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)متنازعہ انہانسڈ گیمز کے منتظمین نے دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ کا ریکارڈ توڑنے والے کو ایک کروڑ ڈالر انعام کی پیشکش کردی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انہانسڈ گیمز کے منتظمین نے کہا ہے کہ 2027 کے ایونٹ میں اگر کوئی ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا 100 میٹر دوڑ کا عالمی ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہوا تو اسے ایک کروڑ ڈالر انعام دیا جائے گا۔یہ اعلان کھیلوں کی دنیا میں نئی بحث چھیڑ رہا ہے کیونکہ اس مقابلے میں ممنوعہ ادویات استعمال کرنے والے ایتھلیٹس کو بھی شرکت کی اجازت دی جاتی ہے ۔یوسین بولٹ نے 2009 میں برلن میں 9.58 سیکنڈز کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا جسے اب تک ایتھلیٹکس کی تاریخ کا ناقابلِ شکست ریکارڈ سمجھا جاتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گوشت خور ڈائناسور کے ہاتھ انتہائی چھوٹے کیوں تھے

سکائی ڈائیور کی دنیا کے بلند فعال آتش فشاں پر لینڈنگ

طلبہ نے سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول کاغذی جہاز بنا لیا

جگر کے مریضوں کیلئے آزمائی گئی نئی سیل تھراپی

اس تصویر میں کونسا خاندان غریب ہے ؟پہیلی جانئے

دنیا بھر سے مختلف قسم کے پیپر کپ جمع کرنے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak