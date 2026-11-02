صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آل پاکستان نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز آج سے ہوگا

  • کھیلوں کی دنیا
آل پاکستان نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز آج سے ہوگا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)آل پاکستان نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آج سے آغاز ہوگا۔ ٹورنامنٹ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگا اور فائنل میچز 7نومبر کو کھیلے جائیں گے ۔

 ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے بیڈمنٹن کے ممتاز کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں قومی رینکنگ پوائنٹس کے حصول کیلئے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے ۔ ٹورنامنٹ کو 2027 میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 14ویں ساتھ ایشین گیمز کیلئے قومی بیڈمنٹن ٹیم کے انتخاب کے ٹرائلز کی حیثیت بھی حاصل ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کاٹن زونز میں گنے کی کاشت، نئی شوگر ملز پر پابندی کا مطالبہ

نئے میثاق کی تشکیل پر پیشرفت کی جائے ، اشرف بھٹی

پنک ٹوبر 2026، این بی پی کی بریسٹ کینسر آگاہی مہم

پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت منوا رہا ہے ،میاں کاشف

نمائش نے توقعات سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں،کارپٹ مینو فیکچررز

کوئٹہ میں موصول ہونے والے ہائی بلز کی وضاحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak