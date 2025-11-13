صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرین نے روئی سے کان صاف کرنیوالوں کو خبردار کر دیا

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین صحت کے مطابق جب کانوں کو صاف کرنے کیلئے ائیربڈز یا روئی کو کان میں ڈالا جاتا تو وہ ایئر ویکس (کانوں میں موجود میل یا جالے ) کو نکالنے کے بجائے اسے مزید گہرائی میں دھکیل دیتی ہے۔۔۔

 جس کی وجہ سے کان میں درد، انفیکشن یا پھر کان کا پردہ پھٹ بھی سکتا ہے ۔ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 70 فیصد سے زیادہ کان کی تکالیف ائیربڈز یا روئی ڈال کر کان صاف کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ماہرین صحت کے مطابق کانوں کو صاف رکھنے کے لیے کانوں میں قدرتی طور پر بھی ائیر ویکس موجود ہے جو کانوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے دھول مٹی اور بیکٹیریاز قدرتی طور پر خود بخود کان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے کان میں ضرورت سے زیادہ ایئر ویکس موجود ہے اور اسے سننے میں دشواری یا کان میں درد ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرے ۔

 

