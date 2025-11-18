صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی ٹول اب صارفین کی ای میل،دستاویزات پڑھ سکے گا

نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)گوگل کمپنی کا اے آئی ٹول ‘‘جیمینائی ’’بہتر جواب دینے کے لیے اب صارفین کی ای میلز اور نجی دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ۔ ڈیپ ریسرچ فیچر پہلی بار گزشتہ برس لانچ کیا گیا تھا۔۔۔

 نئی صلاحیتوں کے ذریعے یہ اے آئی ایپ اب صارفین کی مزید نجی معلومات تک جاسکتی ہیں۔گوگل کا کہنا ہے کہ جی میل، ڈرائیو اور چیٹ کے سیاق و سباق سے متعلق جواب کا حصول جیمینائی صارفین کا سب سے زیادہ مطلوبہ فیچر تھا۔ کمپنی کے مطابق اس فیچر کی مدد سے جی میل، ڈرائیو اور گوگل چیٹ سے معلومات براہ راست اخذ کر کے مزید تفصیلی رپورٹ بنائی جا سکتی ہیں۔سوشل میڈیا صارفین اس نئی تخلیق پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔

 

