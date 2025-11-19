ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت
اوکلاہوما (نیٹ نیوز)امریکی ریاست اوکلاہوما کے شہر چکاشا میں منفرد اور انسان دوست پروگرام کا آغاز کیا گیاہے ، جس کے تحت شہری ٹریفک خلاف ورزیوں اور لائبریری کے زائد المیعاد کتابوں کے جرمانے ختم یا کم کرانے کیلئے کھانے پینے کی اشیا عطیہ کر سکیں گے۔۔۔
نومبر کے باقی دنوں اور پورے دسمبر کے دوران شہری ٹریفک چالان، میونسپل خلاف ورزیاں اور لائبریری فیس میں رعایت حاصل کرنے کیلئے خراب نہ ہونے والی خوراک جمع کرا سکتے ہیں۔بلدیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ شہری اب فوڈ فار فائن پروگرام کے تحت کمیونٹی کی خدمت بھی کر سکیں گے اور اپنے جرمانے میں رعایت بھی حاصل کر سکیں گے ۔بلدیہ کی عدالت نے 26 نومبر تک اس پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ہر خوراک پر مبنی آئٹم کے عوض 10 ڈالر جرمانہ کم کیا جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 100 ڈالر تک رعایت دی جا سکتی ہے ۔