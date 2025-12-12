صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گول گپوں کے سٹال پر لڑکوں کی انٹری بند، لڑکیاں خوش

ممبئی(نیٹ نیوز) بھارت میں گول گپے فروخت کرنے والے ایک ٹھیلے کی ویڈیو ‘بوائز ناٹ الاؤڈ’ لکھنے ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

سٹال پر نمایاں طور پر انگریزی میں لڑکوں کی انٹری بند ہونے کا لکھا ہوا ہے ۔سٹال کے اردگرد صرف لڑکیاں اور خواتین نظر آتی ہیں اور اسی منفرد پابندی نے صارفین کو ناصرف محظوظ کیا بلکہ ایک مزاحیہ بحث بھی چھیڑ دی ہے ۔ویڈیو کو ایکس پر شیئر کیا گیا ہے ، جو صارفین میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے ۔اس ویڈیو کلپ میں دو لڑکیاں ہنستے ہوئے سٹال والے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انکل ہماری سیفٹی کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں، سن لو لڑکو! تمہارے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہو رہا ہے ،دونوں لڑکیاں زبردست قہقہہ لگاتی نظر آتی ہیں۔

 

