صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیلی کیٹ برانڈ کی منفرد اشیاء اکٹھا کرنے کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
جیلی کیٹ برانڈ کی منفرد اشیاء اکٹھا کرنے کا عالمی ریکارڈ

لندن(نیٹ نیوز)برطانوی نوجوان لڑکی نے جیلی کیٹ برانڈ کی 877 منفرد اشیاء اکٹھا کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ سوشل میڈیا کے مطابق 19 سالہ ہوپ رابرٹس کے کلیکشن کو دیکھنے کے لیے بیڈفورڈ شائر میں ان کے۔۔۔

 گھر گنیز ورلڈ ریکارڈز کے اہلکار پہنچے اور تصدیق کے بعد ان کو ریکارڈ سے نوازا۔ہوپ رابرٹس اکثر اپنے جیلی کیٹس کلیکشن کی نمائش سوشل میڈیا پر کرتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے مطابق جس سے ان کے ٹک ٹاک پر 27 ہزار اور انسٹاگرام پر 20 ہزار فالوورز ہو چکے ہیں۔ان کے کلیکشن میں پلش ٹوائز، کی چینز، سٹکرز، بیگ اور یہاں تک کے فنگر پپٹس بھی ہیں۔سوشل میڈیا کے مطابق اس سے قبل بھی ایک شخص نے سب سے زیادہ گڑیا اکٹھے کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا جسے سوشل میڈیا پر پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل کااپنی خود مختار اسلحہ سازی صنعت قائم کرنیکا اعلان

برطانیہ:منشیات سمگلنگ کیس ، پاکستانی نژاد سدرہ نوشین کو 21 سال قید

ہونڈوراس صدارتی انتخابات،ٹرمپ کے حمایتی امیدوار کو معمولی برتری

مسجد نبویؐ کے موذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے

ایران کیساتھ با ضابطہ مذاکرات کیلئے تیار ہیں :امریکا

تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی ، اعلیٰ سطح مذاکرات 27 دسمبر کو ہوں گے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak