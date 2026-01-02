دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجکشن تیار
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں شدید دمے کے مریضوں کے لیے ایک نیا اور جان بچانے والا انجکشن استعمال کے لیے جلد متعارف کرائے جانے کا امکان ہے ۔۔۔
یہ انجکشن سال میں صرف دو مرتبہ لگایا جائے گا۔طبی تحقیق کے مطابق طویل اثر رکھنے والا ڈیپیموکیماب نامی یہ انجیکشن دمے کے خطرناک حملوں (جن کے باعث مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے ) میں 72 فی صد تک کمی لاتا ہے ، جبکہ اس کے مضر اثرات انتہائی کم رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوا میں شامل اینٹی باڈیز پھیپھڑوں میں ہونے والی سوزش کو ہدف بناتی ہیں۔برطانوی اخبار دی ٹائمز کے مطابق یہ دوا 2026 کے پہلے ششماہی میں نجی برانڈ کے تحت فروخت کے لیے پیش کی جائے گی۔ تاہم نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسیلینس اگلے سال یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس علاج کو این ایچ ایس کے تحت فراہم کیا جا سکے گا یا نہیں۔