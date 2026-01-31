صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ

  • عجائب دنیا
ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ہر ہفتے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ تین گنا زیادہ ہوتا ہے جو شاذ و نادر ہی ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ایک سائنسی تحقیق کا یہ نچوڑ یورپی اکیڈمی آف نیورولوجی کے کانگریس میں پیش ہونے والے مقالے سے ملا جسے عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے ۔

تحقیق میں چار بڑے طویل المدتی مطالعوں میں 26 سے 74 سال کے درمیان ہزاروں افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ جن افراد کو ہفتہ وار بنیاد پر ڈراؤنے خواب آتے تھے وہ 75 سال کی عمر سے پہلے مرنے کا خطرہ تقریباً تین گنا زیادہ رکھتے تھے ۔خواہ محققین نے عمر، جنس، تمباکو نوشی، ذہنی اور جسمانی صحت جیسے دیگر عوامل کا اثر بھی مدنظر رکھا ہو۔تحقیق میں بتایا گیا کہ ڈراؤنے خواب نہ صرف نیند کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جسم میں سٹریس ہارمونز کی سطح بڑھا دیتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak