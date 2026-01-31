ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ہر ہفتے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ تین گنا زیادہ ہوتا ہے جو شاذ و نادر ہی ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ایک سائنسی تحقیق کا یہ نچوڑ یورپی اکیڈمی آف نیورولوجی کے کانگریس میں پیش ہونے والے مقالے سے ملا جسے عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے ۔
تحقیق میں چار بڑے طویل المدتی مطالعوں میں 26 سے 74 سال کے درمیان ہزاروں افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ جن افراد کو ہفتہ وار بنیاد پر ڈراؤنے خواب آتے تھے وہ 75 سال کی عمر سے پہلے مرنے کا خطرہ تقریباً تین گنا زیادہ رکھتے تھے ۔خواہ محققین نے عمر، جنس، تمباکو نوشی، ذہنی اور جسمانی صحت جیسے دیگر عوامل کا اثر بھی مدنظر رکھا ہو۔تحقیق میں بتایا گیا کہ ڈراؤنے خواب نہ صرف نیند کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جسم میں سٹریس ہارمونز کی سطح بڑھا دیتے ہیں۔