صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت

  • عجائب دنیا
چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنسدانوں نے ایک انتہائی طاقتور انرجی جنریٹر تیار کرنے کا دعوی کیا ہے جو مستقبل میں نئی جنریشن کے ہتھیاروں کی تیاری کی بنیاد بن سکتا ہے ۔ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت ڈائریکٹ انرجی ویپنز کے شعبے میں ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہے ۔

گزشتہ چند برسوں کے دوران ہائی پاور مائیکرو ویو ہتھیار اپنی لامحدود فائرنگ صلاحیت کے باعث روایتی بندوقوں اور میزائلوں کے کم لاگت متبادل کے طور پر عالمی توجہ حاصل کر چکے ہیں، ان ہتھیاروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی گولہ بارود کے بغیر اہداف کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔رپورٹس کے مطابق چین، روس اور امریکا کے سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا ایسی جدید ٹیکنالوجی تیار کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ڈائریکٹ انرجی ہتھیار بنائے جائیں جو خلا میں موجود سیٹلائٹس کو غیر فعال یا تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جوہری افزودگی حق، میزائل پر وگرام پر بات نہیں کرینگے ، جنگ کیلئے تیار: ایران

پینٹا گون نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ناطہ توڑ لیا

ٹرمپ کا بھارت پر اضافی 25فیصد ٹیکس ختم کرنیکا اعلان

امریکا چاہتا ہے یوکرین روس جنگ جون تک ختم ہو جائے :زیلنسکی

ملک کو مزید خوشحال ،محفوظ بنائیں گے :جاپانی وزیر اعظم

سعودی عرب اور شام کے درمیان کئی اقتصادی معاہدے طے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak