چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت
بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنسدانوں نے ایک انتہائی طاقتور انرجی جنریٹر تیار کرنے کا دعوی کیا ہے جو مستقبل میں نئی جنریشن کے ہتھیاروں کی تیاری کی بنیاد بن سکتا ہے ۔ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت ڈائریکٹ انرجی ویپنز کے شعبے میں ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہے ۔
گزشتہ چند برسوں کے دوران ہائی پاور مائیکرو ویو ہتھیار اپنی لامحدود فائرنگ صلاحیت کے باعث روایتی بندوقوں اور میزائلوں کے کم لاگت متبادل کے طور پر عالمی توجہ حاصل کر چکے ہیں، ان ہتھیاروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی گولہ بارود کے بغیر اہداف کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔رپورٹس کے مطابق چین، روس اور امریکا کے سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا ایسی جدید ٹیکنالوجی تیار کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ڈائریکٹ انرجی ہتھیار بنائے جائیں جو خلا میں موجود سیٹلائٹس کو غیر فعال یا تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔