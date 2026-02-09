صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین:نئی نسل کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرلی گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنسدانوں نے انتہائی طاقتور انرجی جنریٹر تیار کیا ہے جو نئی جنریشن کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرتا ہے ۔گزشتہ برسوں میں ہائی پاور مائیکرو ویو ہتھیاروں نے ان کے اپنی لامحدود فائرنگ کی صلاحیت کی بدولت روایتی بندوقوں اور میزائلز کے کم قیمت متبادل کے طور پر توجہ حاصل کرلی ہے۔

بالخصوص چین، روس ور امریکا کے سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کر رہے کہ آیا ایسی ٹیکنالوجی وضع کی جاسکتی ہے جس سے ڈائریکٹ انرجی ہتھیار بنائے جا سکیں جو سیٹلائٹس کو تباہ کر سکتی ہو۔روایتی ہتھیاروں سے خلا میں سیٹلائٹس کو تباہ کرنا ایک مشکل کام ہے ۔ ایسا کرنے سے مدار میں سیٹلائٹ کے پرزے بکھر سکتے ہیں اور اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ،تھیوری کی سطح پر مائیکرو ہتھیار کم ملبہ پھیلائے بغیر سیٹلائٹس کو غیر فعال کر سکتے ہیں۔ 

 

