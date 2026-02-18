صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلاسنگ کرنا 50 سے زائد بیماریوں کے خطرات کم کرتا

  • عجائب دنیا
فلاسنگ کرنا 50 سے زائد بیماریوں کے خطرات کم کرتا

لاہور(نیٹ نیوز)ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاسنگ (دانتوں کے درمیان خلال کرنا) 50 سے زائد سنگین بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے ۔

سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دانتوں اور مسوڑھوں کو اچھی حالت میں رکھنا دراصل ‘صحت کا دروازہ’ ہے ۔یہ عمل سوزش (انفلیمیشن) کو روکنے میں مدد دیتا ہے ، جو ذیابیطس، ڈیمنشیا اور دل کی بیماریوں سمیت کئی امراض سے جڑی ہوتی ہے ۔این ایچ ایس کے اعداد و شمار کے مطابق 41 فی صد بالغ افراد ٹوتھ ڈیکے میں مبتلا ہیں (جبکہ تقریباً نصف مسوڑھوں کی بیماری کا شکار ہیں) جو سوزش کو خون کی نالیوں اور دیگر اعضا تک پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے ۔ماہرین کے مطابق دن میں دو مرتبہ برش کرنا اور باقاعدگی سے فلاسنگ کرنا مسوڑھوں کی بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں طالبہ کی چھت سے کودکر خودکشی

کاہنہ کے علاقے میں 5سالہ بچے کی گلا کٹی لاش برآمد

ننکانہ :مبینہ مقابلہ،2ڈاکو بھائی ہلاک ، 1راہگیر جاں بحق

چناب سے جموں کے رہائشی کی لاش برآ مد

ایف آئی اے ملازم سمیت 7ایجنٹ گرفتار

بیٹے کا والد پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak