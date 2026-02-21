صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات

  • عجائب دنیا
سکول طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات

چھتیس گڑھ (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع دھمتری کے علاقے کرود بلاک میں واقع مڈل سکول میں پراسرار طور پر 35 طلبہ کے ہاتھوں پر گہرے زخم کے نشانات ہیں، جس سے عوام کے انتظامیہ کو حیران کردیا ہے جبکہ طلبہ کی جانب سے اس کی کوئی وجہ بھی بیان نہیں کی جا رہی ۔

رپورٹ کے مطابق مذکورہ واقعہ چند ہفتے قبل اس وقت سامنے آیا جب ایک بچے کے والدین نے اس کے ہاتھوں پر زخم دیکھے جبکہ 35 بچوں کے ہاتھوں پر نوکیلی چیز سے لگے زخم کے نشانات پائے گئے ، یہ معلومات والدین اور سکول انتظامیہ دونوں تک پہنچیں، جس کے بعد سکول میں ہلچل مچ گئی۔ سکول انتظامیہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ بچوں نے اپنے ہاتھ کیوں زخمی کیے ۔ آخر بچے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، فی الحال اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ : پاکستان ، نیوزی لینڈ آ ج آمنے سامنے

پاکستان کرکٹ تاریخ کی سب سے مہنگی ڈیل کا امکان بڑھنے لگا

صدر پی ایف ایف کی سعودی سفیر سے ملاقات، تعاون پر گفتگو

بابر کی وجہ سے کوچ کے عہدے سے استعفی دینا پڑا:یوسف

فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کیلئے معاہدہ

قومی ٹیم ورلڈ کپ کے بعد بنگلادیش کا دورہ کرے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak