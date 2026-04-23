کانٹیکٹ لینز کیساتھ نہانے پرلڑکی بینائی سے محروم

  • عجائب دنیا
نیویارک(نیٹ نیوز)جنوبی امریکا سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ گریس جیمیسن کو کانٹیکٹ لینسز پہن کر نہانا مہنگا پڑگیا۔

گریس جیمیسن نے سوشل میڈیا پر اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ چھٹیوں کے دوران وہ ایک ٹرپ پر تھیں جب انہوں نے کانٹیکٹ لینس کے ساتھ ہی شاور لے لیا۔ لینسز کے ساتھ نہانے سے گریس ایک سنگین آنکھوں کے انفیکشن (Acanthamoeba ) کا شکار ہوگئیں، گریس کو کچھ دنوں بعد ہی انفیکشن کی علامات ظاہر ہونے لگیں جس کے بعد گریس نے ایک ماہر امراض چشم سے رابطہ کیا اور بدقسمتی سے اس ڈاکٹر نے ان کے مرض کی غلط تشخیص کرتے ہوئے انہیں سٹیرائیڈ قطرے تجویز کردئیے جس نے انفیکشن کو مزید خراب کردیا۔صرف ایک ہفتے کے اندر گریس انفیکشن کی وجہ سے اپنی بینائی مکمل طور پر کھو بیٹھیں اور درست تشخیص، بہتر علاج شروع کرنے تک وہ تقریباً 2 ماہ تک نابینا رہیں۔ 

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ کنگز ناکام ناقابل شکست زلمی کی ایک اور فتح

ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کردی

کرکٹر محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت،تحقیقات کا آغاز

سمتھ نے سلطانز کی نمائندگی کو شاندار تجربہ قرار دیدیا

انگلینڈ کے باکسر لارنس کی ٹونی یوکا کے خلاف فائٹ منسوخ

سپینش لالیگا میں ایتھلیٹک کلب نے اوساسونا کو ہرا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
