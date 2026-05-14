صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلیوں سے وکٹری اشارہ فنگر پرنٹس کی چوری کا سبب

  • عجائب دنیا
انگلیوں سے وکٹری اشارہ فنگر پرنٹس کی چوری کا سبب

بیجنگ(نیٹ نیوز)بایومیٹرک سکیورٹی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سیلفیز میں مشہور ‘‘V’’ کا سائن فنگر پرنٹس کی چوری کا سبب بن سکتا ہے ۔

وی کا نشان جو فتح اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے ، جس میں شہادت اور درمیانی انگلی کو باہر کی جانب اٹھایا جاتا ہے ، طویل عرصے سے عالمی پاپ کلچر کا حصہ رہا ہے ۔ تاہم اب سکیورٹی ماہرین نے اس کے استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی ریزولوشن کیمروں اور ایڈوانس آرٹیفیشل اینٹلی جنس سافٹ ویئر کی بدولت یہ مقبول اشارہ اب لوگوں کے فنگر پرنٹس کو نقل کرنے اور بایومیٹرک سکیورٹی سسٹمز کو بائی پاس کرنے کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے ۔ چینی سکیورٹی ماہر لی چانگ نے گزشتہ ماہ ایک ریئلٹی شو میں ایک مشہور شخصیت کی سیلفی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے دکھایا کہ وی سائن والی تصاویر میں انگلیاں کتنی واضح نظر آتی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیسٹ رینکنگ سعود ٹاپ ٹین سے باہر نعمان کی بھی تنزلی

رضوان آؤٹ ہوگیا تو پاکستان داخل نہیں ہوسکے گا، لٹن کی ویڈیو وائرل

جینک سنر نے جوکووچ کا عالمی ریکارڈ برابر کر دیا

سیلنگ میں پاکستان کی 2خواتین نے نئی تاریخ رقم کر دی

پی سی بی امپائرنگ کورس کا آج قذافی سٹیڈیم میں آغاز

جوناتھن نے گیرو ڈی اٹالیہ سائیکل ریس کا چوتھا مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak