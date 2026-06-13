پہلی بار جلد کو جوان بنانیوالی اینٹی ایجنگ تھراپی کا تجربہ
بوسٹن (نیٹ نیوز)سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں پہلی بار انسان پر اینٹی ایجنگ جین تھراپی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔
امریکی شہر بوسٹن میں قائم بائیوٹیک کمپنی Life Biosciences نے 9 جون کو اعلان کیا کہ اس کے پہلے انسانی کلینیکل ٹرائل میں ایک رضاکار کو کامیابی کے ساتھ یہ جدید تھراپی دی جا چکی ہے ۔ یہ تجرباتی علاج دراصل خلیاتی سطح پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہے جس میں سیلولر ری پروگرامنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے ۔ اس طریقے کے ذریعے بوڑھے خلیات کو دوبارہ جوان جیسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ابتدائی مرحلے میں اس تھراپی کو آنکھوں کی بیماریوں، خصوصاً گلوکوما اور دیگر بصارت سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔