صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی بار جلد کو جوان بنانیوالی اینٹی ایجنگ تھراپی کا تجربہ

  • عجائب دنیا
پہلی بار جلد کو جوان بنانیوالی اینٹی ایجنگ تھراپی کا تجربہ

بوسٹن (نیٹ نیوز)سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں پہلی بار انسان پر اینٹی ایجنگ جین تھراپی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔

امریکی شہر بوسٹن میں قائم بائیوٹیک کمپنی Life Biosciences نے 9 جون کو اعلان کیا کہ اس کے پہلے انسانی کلینیکل ٹرائل میں ایک رضاکار کو کامیابی کے ساتھ یہ جدید تھراپی دی جا چکی ہے ۔ یہ تجرباتی علاج دراصل خلیاتی سطح پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہے جس میں سیلولر ری پروگرامنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے ۔ اس طریقے کے ذریعے بوڑھے خلیات کو دوبارہ جوان جیسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ابتدائی مرحلے میں اس تھراپی کو آنکھوں کی بیماریوں، خصوصاً گلوکوما اور دیگر بصارت سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :زبردست تیزی، انڈیکس 2,696پوائنٹس بڑھ گیا

چاندی190،سونا 7250روپے مہنگا،ڈالرمزیدسستا

برآمدی شعبے ،کراچی کے مسائل نظر انداز،زبیر موتی والا

صنعتی بحالی کیلئے بجٹ ناکافی،انقلابی اقدامات کا فقدان

قرضے اتارنے کیلئے قومی پالیسی کا اعلان کیا جائے ،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak