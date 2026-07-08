تھائی لینڈ:دو ہزار سال قدیم سونے کی انگوٹھیاں دریافت
بنکاک(نیٹ نیوز)تھائی لینڈ میں ماہرین آثارِ قدیمہ نے کھدائی کے دوران تقریباً دو ہزار سال قدیم دو سونے کی انگوٹھیاں انسانی ہڈیوں کے ساتھ دریافت کی ہیں، جنہیں ایک اہم تاریخی دریافت قرار دیا جا رہا ہے ۔
انگوٹھیاں گزشتہ ہفتے مغربی تھائی لینڈ کے صوبہ فیچابوری میں واقع ڈون یائی تھونگ آثارِ قدیمہ کے مقام پر جاری کھدائی کے دوران برآمد ہوئیں۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے ایک انگوٹھی پر قدیم بھارتی رسم الخط ‘برہمی’ میں عبارت کندہ ہے ۔ماہرین کے مطابق انگوٹھی پر ‘پوسارکھیتاسا’ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ‘پشیا کے زیرِ حفاظت’ ہے ۔ پشیا کو بھارتی علمِ نجوم میں نہایت مبارک برجوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔دوسری انگوٹھی سادہ سونے کی ہے اور یہ بھی اسی انسانی ڈھانچے کے ساتھ ملی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انگوٹھیوں کا مالک قدیم بھارتی ذاتی نظام کے تاجر طبقے ‘ویشیا’ سے تعلق رکھتا تھا۔