صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبوبہ کی انگوٹھی بنوانے کیلئے خود دریا سے سونا تلاش کر لیا

  • عجائب دنیا
محبوبہ کی انگوٹھی بنوانے کیلئے خود دریا سے سونا تلاش کر لیا

کولوراڈو (نیٹ نیوز)امریکا میں ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے انوکھی مثال قائم کر دی۔امریکی ریاست کولوراڈو کے جیک ولکانی نے اپنی گرل فرینڈ جوآن کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے کچھ منفرد کرنے کا فیصلہ کیا۔

نوجوان نے منگنی کی انگوٹھی خریدنے کے بجائے اسے خود حاصل کردہ سونے سے بنوانے کا منصوبہ بنایا۔جیک نے کولوراڈو کے مختلف دریاؤں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات تلاش کرنا شروع کیے ۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد جب کافی سونا جمع ہو گیا تو وہ اسے مقامی سنار زیک ایلن کے پاس لے گئے جس کے بعد سنار نے سونے کو پگھلا کر ایک خوبصورت انگوٹھی تیار کر دی۔سنار کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا۔انگوٹھی تیار ہونے کے بعد جیک اپنی محبوبہ کو ہائیکنگ پر لے گئے ، جوآن کو جب احساس ہوا تو وہ جذباتی ہو کر رونے لگیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak