صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی نے 22سال قبل چوری ہوئی پینٹنگ ڈھونڈ نکالی

  • عجائب دنیا
اے آئی نے 22سال قبل چوری ہوئی پینٹنگ ڈھونڈ نکالی

روم (نیٹ نیوز )اطالوی پولیس نے مصنوعی ذہانت (اے آئی)کی مدد سے 22سال قبل چوری ہونیوالی پینٹنگ ڈھونڈ نکالی ۔

اطالوی پولیس کے ڈیٹا بیس میں کی ورڈز کے ذریعے تلاش کرنے پر وہ پینٹنگ سامنے نہیں آتی جو 20 سال قبل چرائی گئی تھی تاہم مصنوعی ذہانت کے نظام نے رنگوں، نمونوں اور ترتیب میں مماثلت کو پہچان لیا۔ تحقیقات سے تصدیق ہوئی کہ سینٹ اینییز کی 17ویں صدی کی ایک تقریباً ایک میٹر بلند پینٹنگ 11 اگست 2004 کی رات نیپلز کے قریب واقع شہر سلومونا کے ایک چھوٹے سے گرجا گھر ورگو پوتینس سے چرائی گئی تھی۔ یہ مقام پارما کے آرٹ میلے سے 500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر واقع ہے جہاں سے اطالوی پولیس نے تصویر برآمد کی ۔خاتون کی اس پینٹنگ میں تبدیلیاں کرکے اس کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران سے مذاکرات اچھے مرحلے پر ہیں : ٹرمپ، قطری ،پاکستانی ثالث شرائط پر مشاورت کر رہے، ہرمز کو کھولا جاسکتا: عراقچی، موصول خط میں امریکی لہجہ بدل گیا: محسن رضائی

افغان طالبان رجیم نے دہشتگردی کی حمایت بند نہ کی تو بھاری قیمت چکانا پڑیگی : ترجمان پاک فوج

افغانستان سے بلااشتعال فائرنگ،پاکستانی فورسز کاموثرجواب

اسحاق ڈار کا ازبکستان ، مالدیپ کے وزرائے خارجہ سے رابطہ

وزیراعظم سے سلطان محمود ہنجرا کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال

مریم نواز نے 3 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کی سکل ڈویلپمنٹ کا ہدف مقرر کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak