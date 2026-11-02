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آتش فشاں سے تباہ شہرمیں اشیا 2ہزارسال سے محفوظ

  • عجائب دنیا
آتش فشاں سے تباہ شہرمیں اشیا 2ہزارسال سے محفوظ

روم(نیٹ نیوز)ماہرین آثار قدیمہ نے 2 ہزار سال قبل آتش فشاں پھٹنے سے تباہ ہو جانے والے قدیم رومن شہر پومپئی میں حیران کن طور پر مختلف اشیا کو درست حالت میں دریافت کیا ہے ۔

یہ شہر موجودہ اٹلی کے علاقے کمپانیہ کے قریب آباد تھا جو 79 عیسوی میں کوہ ویسوویوس آتش فشاں پھٹنے کے باعث تباہ ہوگیا اور 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دفن ہوگیا۔اب لگ بھگ 2 ہزار سال وہاں کے کھنڈرات سے ماہرین نے وہاں رہنے والوں کی ذاتی اشیا کو نکالا ہے ۔ان میں میک اپ میں مدد فراہم کرنے والے ٹولز، ایک پروفیوم کی بوتل،کانسی کی لالٹین ،قیمتی سکے اور ایک بچے کے گلے کا ہاربھی شامل ہے ،یہ سب سامان ایک لکڑی کی الماری سے نکالا گیا جسے پومپئی کی گنجان آباد گلیوں میں سے ایک Via dell‘Abbondanza کے ایک گھر کے کمرے میں دریافت کیا گیا تھا۔

 

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