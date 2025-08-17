صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ایتھوپیا کی زرعی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتا،عاطف شیخ

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان ایتھوپیا کی زرعی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتا،عاطف شیخ

کراچی(بزنس رپورٹر)فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستان اور ایتھوپیا کے تجارتی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔

 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کی باہمی تجارت اس وقت 6 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہے ، اگرچہ یہ حجم کم ہے لیکن تجارتی رجحان مثبت ہے، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں مگر مستقبل کے امکانات بہت روشن ہیں۔صدر ایف پی سی سی آئی کے مطابق پاکستان ایتھوپیا کی زرعی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ ایتھوپیا پاکستان کی صنعتی استعداد سے مستفید ہو سکتا ہے ،اس وقت ایتھوپیا پاکستان سے ٹیکسٹائل مصنوعات، ادویات اور چاول درآمد کر رہا ہے جبکہ پاکستان ایتھوپیا سے اعلیٰ معیار کی کافی خرید رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی سرکار کو ایک اور دھچکا ، امریکہ نے بھارت کیساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کردیئے

نیتن یاہو خود ایک مسئلہ بن چکے : ڈینش وزیراعظم ، غزہ میں مزید 39 شہید

روس یوکرین جنگ :ٹرمپ کی کوششیں مکمل امن معاہدے پر مرکوز

چینی وزیر خارجہ کا اگلے ہفتے دورہ بھارت ،سرحدی تجارت پر بات چیت متوقع

جنگ کے بعد پاک فوج ، فیلڈ مارشل کا وقار بڑھا:سابق بھارتی جنرل

عملے کی ہڑتال،ایئر کینیڈا کی پروازیں معطل ،ہزاروں مسافر متاثر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak