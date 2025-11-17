انجمن تاجران کا قرضوں سے چھٹکارے کیلئے پالیسی بنانے کا مطالبہ
اصلاحات سے ملنے والی کامیابیوں کو قرضے نگل رہے ہیں، صدر اشرف بھٹی
لاہور (آن لائن) آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لئے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں ،معیشت میں حصہ ڈالنے والے اسٹیک ہولڈرز مشکلات کا شکار ہیں جن کی داد رسی ہونی چاہیے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے سخت فیصلوں اور اصلاحات کے ذریعے ملک کو معاشی سمت دی ہے جس کے ثمرات بھی سامنے آرہے ہیں تاہم دوسری جانب غیر ملکی قرضے ان کامیابیوں کو نگل رہے ہیں ۔غیر ملکی قرضوں کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اتفاق رائے سے قومی پالیسی بنائی جائے ۔ اشرف بھٹی نے کہا کہ تاجر وں کی اکثریت اپنے حصے کے ٹیکسز ادا کر رہی ہے اس لئے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے بلکہ انہیں پالیسیاں بنانے اور مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ سو فیصد نتائج حاصل ہو سکیں۔