صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران کا قرضوں سے چھٹکارے کیلئے پالیسی بنانے کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
انجمن تاجران کا قرضوں سے چھٹکارے کیلئے پالیسی بنانے کا مطالبہ

اصلاحات سے ملنے والی کامیابیوں کو قرضے نگل رہے ہیں، صدر اشرف بھٹی

لاہور (آن لائن) آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لئے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں ،معیشت میں حصہ ڈالنے والے اسٹیک ہولڈرز مشکلات کا شکار ہیں جن کی داد رسی ہونی چاہیے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے سخت فیصلوں اور اصلاحات کے ذریعے ملک کو معاشی سمت دی ہے جس کے ثمرات بھی سامنے آرہے ہیں تاہم دوسری جانب غیر ملکی قرضے ان کامیابیوں کو نگل رہے ہیں ۔غیر ملکی قرضوں کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اتفاق رائے سے قومی پالیسی بنائی جائے ۔ اشرف بھٹی نے کہا کہ تاجر وں کی اکثریت اپنے حصے کے ٹیکسز ادا کر رہی ہے اس لئے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے بلکہ انہیں پالیسیاں بنانے اور مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ سو فیصد نتائج حاصل ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسکی پھینکی مٹی بھی میزائل بن جاتی ہے،بھارت کیخلاف فتح خدا کی طرف سے ملی:جنگ مسلط کی تو مئی جیسا جواب دینگے:فیلڈ مارشل

وقت پر اسلحہ نہیں ملتا،کئی دفاعی کمپنیاں جھوٹ بولتی ہیں:بھارتی چیف آف ڈیفنس:مودی کا،،میک ان انڈیا خواب بری طرح زمین بوس

اب زیادہ ڈلیور کر کے دکھا ئینگے:قانون میں کسی کو استثنیٰ نہیں:سہیل آفریدی

کوئی شک نہیں پی ٹی آئی دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی:مریم نواز

اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما،مسلمان ملکوں میں اتحاد پیدا کردے:رائیونڈ اجتماع کی رقت امیز دعا

ملکی بدنامی کا باعث بننے والے کسی شخص کو سفر کی اجازت نہیں دینگے:وزیر داخلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak