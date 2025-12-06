ڈالر کی قدر3پیسے کم،تولہ سونا ہزار 3روپے مہنگا
تولہ سونا 4لاکھ 44ہزار 462اوردس گرام 3لاکھ 81ہزار 54کاہوگیا
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کی قدر میں کمی کارجحان رہا،ادھرملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں تین روز سے مسلسل کمی کے بعد جمعہ کو اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 280.42 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ مقامی کرنسی جمعرات کو 280.45 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 30 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 4221 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 3 ہزار روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 44 ہزار 462 روپے پر جاپہنچا ۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 572 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 81 ہزار 54 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 1700 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 41 ہزار 462 روپے ہوگئی تھی۔مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 72 روپے کے اضافے سے 6 ہزار 72 روپے ہوگئی۔