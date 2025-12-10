صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سیزن کینو کی برآمدات کیلئے 3لاکھ ٹن کا ہدف مقرر

  • کاروبار کی دنیا
رواں سیزن کینو کی برآمدات کیلئے 3لاکھ ٹن کا ہدف مقرر

110 ملین ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہونیکا امکان،6 ہزار ٹن کینو برآمد ہوچکا برآمدات بڑھانے کے لئے قومی سطح پر حکمتِ عملی بنائی جائے ، وحید احمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان سے رواں سیزن کینو کی برآمدات کا آغاز ہوگیا۔ آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز اینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے رواں سیزن کیلئے 3 لاکھ ٹن کا ہدف مقرر کیا ہے جس کے پورا ہونے پر 110 ملین ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہونے کا امکان ہے ۔ یکم دسمبر سے اب تک 6 ہزار ٹن کینو مشرق وسطیٰ، سری لنکا اور فلپائن بھیجا جا چکا ہے ۔گزشتہ سیزن میں پاکستان سے ڈھائی لاکھ ٹن کینو برآمد کیا گیا تھا جس سے 95 ملین ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہوا تھا۔ایسوسی ایشن کے سرپرستِ اعلیٰ وحید احمد کے مطابق اس سال کینو کی بمپر کراپ ہوئی ہے اور مجموعی پیداوار 27 لاکھ ٹن تک رہنے کا امکان ہے جو گزشتہ سال 17 لاکھ ٹن تھی، تاہم پیداوار میں نمایاں اضافے کے باوجود پاکستانی کینو کی برآمدات اب بھی5سال قبل کی 5.5 لاکھ ٹن کی سطح سے 50 فیصد کم ہیں۔

ان کے مطابق اس کمی کی بنیادی وجہ کینو کی کاشت میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فقدان اور ماحول کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ نئی ورائٹی متعارف نہ کرانا ہے ۔وحید احمد کا کہنا ہے کہ پی ایف وی اے نے حکومت کو کینو کی برآمدات بڑھانے کے لیے قلیل، وسط اور طویل المدتی منصوبہ فراہم کیا ہے ۔ان کے مطابق افغانستان سے تجارت بند ہونے کے باعث وسط ایشیائی ریاستوں اور روس تک زمینی راستے سے کینو کی برآمدات میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ایران کے ذریعے متبادل راستہ طویل اور مہنگا ثابت ہو رہا ہے ۔ سیزن کے آغاز پر ہی ایران کے راستے فریٹ میں 100 فیصد اضافہ ہو چکا ہے ، جب کہ لاجسٹکس کے مسائل بھی درپیش ہیں۔وحید احمد نے کینو کی برآمدات بڑھانے کے لیے قومی سطح پر حکمتِ عملی اپنانے ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے اور پانی کی قلت کے پیش نظر جدید آبپاشی طریقوں پر منتقل ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان کی معاشی سمت درست ،پیداوار بہتر رہی:آئی ایم ایف

محسن نقوی کی برطانیہ میں ملاقاتیں ورکنگ گروپس فعال بنانے پر اتفاق

تھائی لینڈ،کمبوڈیا سرحد پر جھڑپیں جاری ، 10ہلاک

مکہ مکرمہ:منشیات سمگلنگ ، ایک پاکستانی،2 افغانیوں کے سرقلم

بھارت سے زرعی درآمدات پرنیا ٹیرف لگائیں گے :ٹرمپ

اینڈری بابیس چیک جمہوریہ کے دوبارہ وزیراعظم مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak