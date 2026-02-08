صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک ازبک تجارتی معاہدوں نے تعلقات کونئی رفتار دیدی، سینیٹر عبدالقادر

  • کاروبار کی دنیا
کوئٹہ (آن لائن) چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار سینیٹر محمد عبدالقادر نے کہا ہے کہ پاک ازبک تجارتی معاہدوں نے دوطرفہ تعلقات کو نئی رفتار دیدی، بزنس ٹو بزنس معاہدوں کی مالیت تقریباً 3.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، باہمی تجارت کو آئندہ چند برسوں میں نمایاں حد تک بڑھایا جائے گا۔

دنیا میرے آگے

آج کے کالمز

