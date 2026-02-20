صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ٹچ پوائنٹ کے درمیان اشتراک

کراچی(بزنس ڈیسک)ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ٹیکنالوجی کمپنی ٹچ پوائنٹ نے صارفین کو خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کیلئے بینکاری انفرااسٹرکچرکو ترقی دینے پر اتفاق کیا ہے۔۔۔

 اشتراک کا مقصد بینکاری خدمات تک رسائی کے بنیادی ڈھانچے کا قیام ہے جس سے صارفین کو نقد رقم حصول کیلئے اے ٹی ایم، نقد رقم جمع کرا نے کی خودکار مشینز، کارڈ پرنٹنگ سسٹمز اور دیگر جدید خودکار بینکاری خدمات کی حامل ٹیکنالوجیز کا حصول ہے۔ معاہدے پر ابھی مائیکرو فنانس کی چیف کمرشل آفیسر مریم پرویز اور ٹچ پوائنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تابش صباح نے دستخط کیے ۔ 

 

