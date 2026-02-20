صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ٹی او قوانین میں ترمیم کیخلاف تاجر الائنس کی مخالفت

  • کاروبار کی دنیا
ڈی جی ٹی او قوانین میں ترمیم کیخلاف تاجر الائنس کی مخالفت

ڈسٹرکٹ اور وومن چیمبرز کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ، آصف سخی

کراچی(بزنس رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن (ڈی جی ٹی او)قوانین میں ممکنہ ترمیم کے خلاف تاجر رہنماؤں کے مشترکہ الائنس نے کراچی پریس کلب میں ہنگامی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مجوزہ بل کی سخت مخالفت کا اعلان کر دیا ۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ چیمبرز کے اختیارات محدود یا ختم کیے گئے تو اس کے ملکی معیشت اور برآمدات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے ۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں فاروق ستار کی جانب سے پیش کردہ ترمیمی بل کی مخالفت کی جائے گی۔

ان کا مؤقف تھا کہ 2013 میں ڈسٹرکٹ چیمبرز کے حق میں قانون سازی کی حمایت کی گئی لیکن اب اسی کے برعکس مؤقف اختیار کرنا کاروباری برادری کے مفادات کے منافی ہے ۔مقررین نے کہا کہ ڈسٹرکٹ چیمبرز کے خلاف قانون سازی کر کے صرف سٹی چیمبر کو تقویت دینا معاشی توازن کو متاثر کرے گا۔نائب صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس آصف سخی نے کہا کہ اگر ڈی جی ٹی او قوانین میں ترمیم منظور ہوئی تو ڈسٹرکٹ اور وومن چیمبرز کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایپسٹین سکینڈل :بادشاہ چارلس کا بھائی اینڈ ریو گرفتار،کو ئی قانون سے اوپر نہیں : برطانوی وزیر اعظم

فیلڈ مارشل بہترین ، سخت جان اور اچھے فائٹر : ٹرمپ

امریکا کی ایران کیخلاف فوجی تیاریوں میں تیزی،کشیدگی بڑھ گئی

انڈو نیشیا غزہ فورس کا نائب کمانڈر مقرر

بنگلہ دیش نے بھارتی ایئرلائن کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا

جنوبی کوریا کے سابق صدر کو بغاوت کے جرم میں عمر قید کی سزا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak