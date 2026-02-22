صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیمبر آف کامرس کا قیام صنعتی فروغ کیلئے اہم،بلال فاروق تارڑ

  • کاروبار کی دنیا
چیمبر آف کامرس کا قیام صنعتی فروغ کیلئے اہم،بلال فاروق تارڑ

وزیر آباد (اے پی پی)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاقیام وزیرآباد میں ایک گراں قدر اِضافہ ہے اس کے قیام سے ضلع بھر کی صنعتوں اور کاروبار کو فروغ حاصل ھو گا اور علاقے کی خدمت کے نئے راستے کھلیں گے ۔ان خیالات کا اظہار رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورہ کے موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

وزیر آباد (اے پی پی)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاقیام وزیرآباد میں ایک گراں قدر اِضافہ ہے اس کے قیام سے ضلع بھر کی صنعتوں اور کاروبار کو فروغ حاصل ھو گا اور علاقے کی خدمت کے نئے راستے کھلیں گے ۔ان خیالات کا اظہار رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورہ کے موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

