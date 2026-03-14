ڈالر کی قدرمزید کم،تولہ سونا 7ہزار 100روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدرمزید کم،تولہ سونا 7ہزار 100روپے سستا

تولہ سونا 5لاکھ 33ہزار 262،دس گرام 4لاکھ 57ہزار 186کاہوگیا

کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو ڈالر کی قدرمزید گھٹ گئی،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 279.31 پر بند ہوا ۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 279.32 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 71 ڈالر کی کمی سے 5105 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 7 ہزار 100 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 33 ہزار 262 روپے کا ہوگیا،اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 6 ہزار 87 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 57 ہزار 186 روپے ہوگئی ۔ یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 2900 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 40 ہزار 362 روپے ہوگئی تھی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 324 روپے کی کمی سے 8 ہزار 851 روپے ہوگئی۔

 

دوسرا ون ڈے پاکستان کے نام بنگلادیش کو 128 رنز سے شکست

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ،سیالکوٹ اور ملتان ریجن نے میچز جیت لیے

دوسرے ون ڈے میں سلمان علی آغا کا متنازعہ رن آؤٹ

فیفا ورلڈکپ،ایرانی ٹیم آئی تو خطرہ لاحق ہوگا:ٹرمپ

رکی پونٹنگ کی ورلڈکپ پاور ریٹنگز فہرست میں فرحان بھی شامل

پی ایس ایل 11 میں ڈیجیٹل ٹکٹ کے آپشن کا فیصلہ

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ
