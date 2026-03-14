ویزا کا اسٹیبل کوائنز کی صلاحیت کے حوالے سے اسٹریٹجک راؤنڈٹیبل کا انعقاد
کراچی(بزنس ڈیسک)ویزا نے پاکستان کے بینکنگ، فن ٹیک اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کے شعبوں کے سینئر رہنماؤں کو اکٹھا کیا تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے کہ پاکستان کس طرح ملک میں اسٹیبل کوائنزاور ڈیجیٹل اثاثہ جات کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لا سکتا ہے ۔۔۔
شرکاء، جن میں بینکس، فن ٹیکس اور انڈسٹری کے اہم کردار شامل تھے ، نے مسلسل تعاون، واضح پالیسی فریم ورکس، اور بہتر طریقے سے منظم پائلٹ پروگرامز کی اہمیت پر وسیع اتفاق حاصل کیا تاکہ مالی استحکام کو محفوظ رکھتے ہوئے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اس گول میز کانفرنس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ پاکستان کس طرح ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اپنا کر مالی شمولیت کی حمایت، شفافیت میں بہتری، اور روزمرہ کی ادائیگیوں کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتا ہے ۔ یہ تبادلۂ خیال ڈیجیٹل اثاثہ جات میں بڑھتی دلچسپی اور جاری پالیسی مباحث کے درمیان ہوئی، جس میں گورننس فریم ورکس اور مستقبل کے ممکنہ ریگولیٹری طریقوں سے متعلق تجرباتی خیالات شامل ہیں۔ شرکاء کے مطابق اسٹیبل کوائنز پاکستان کے مالی نظام کو مضبوط بنانے میں کس طرح اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گفتگو میں اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ کس طرح ایک منظم، امریکی ڈالر سے منسلک سٹیبل کوائن پاکستان کے کئی بلین ڈالر کے ریمٹنس کے بہاؤ میں رکاوٹوں کو کم کرنے ، تیز تر اور زیادہ قابل اعتماد B2B سیٹلمنٹ سائیکل ممکن بنانے ، اور رسمی معیشت میں مربوط شفاف، آڈٹ کے قابل ادائیگی کے راستوں کے ذریعے تاجروں کی مدد کر سکتا ہے ۔عمر خان، کنٹری منیجر، پاکستان اور افغانستان، ویزا نے کہا کہ دنیا بھر میں، ہم سٹیبل کوائن کے فوائد دیکھتے ہیں جو صحیح ریگولیٹری حفاظتی اقدامات کے اندر بنائے جانے پر رفتار، شفافیت اور پروگرامیبلٹی کے ساتھ قدر منتقل کرنے کی صلاحیت میں پیش کرتا ہے۔