صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہاز ایم ایس سی لوریٹو کی آمد

  • کاروبار کی دنیا
کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہاز ایم ایس سی لوریٹو کی آمد

کراچی (بزنس رپورٹر)کراچی پورٹ نے دنیا کے بڑے کنٹینر بردار بحری جہازوں میں شمار ہونے والے ایم ایس سی لوریٹوکا خیرمقدم کیا ہے ۔

کے پی ٹی کے مطابق الٹرا لارج کنٹینر ویسل ایس اے پی ٹی ایل ٹرمینل کے ساؤتھ وارف برتھ نمبر 2 پر کامیابی سے لنگرانداز ہواجو پاکستان کی بندرگاہی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے ۔کے پی ٹی ذرائع کے مطابق 399.9 میٹر طویل یہ جدید بحری جہاز بیک وقت 24 ہزار 346 کنٹینرزلے جانے کی گنجائش رکھتا ہے جبکہ کراچی پہنچنے کے وقت اس پر 14 ہزار 538 کنٹینرزموجود تھے جہاز اپنے قیام کے دوران ایس اے پی ٹی ایل ٹرمینل پر 3 ہزار 802 ٹی ای یوز کنٹینرز آف لوڈ کرے گاجسکے بعد اسے دوبارہ لوڈنگ کے عمل سے بھی گزارا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایل اے او لمپکس ، آئی سی سی کو الیفکیشن کا نیا فارمیٹ جاری

قومی اور ڈومیسٹک کرکٹرز کیلئے مالی مراعات میں بڑا اضافہ

سعودی فٹبال فیڈریشن کے صدر نے استعفیٰ دیدیا

نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کیخلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی

کینیڈا تاریخ میں پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں داخل

ورلڈکپ کیلئے ہمیں اپنا پول بڑھانا ہے :مائیک ہیسن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak