صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاندی مستحکم ،سونا 3600روپے مہنگا،ڈالر مزید سستا

  • کاروبار کی دنیا
چاندی مستحکم ،سونا 3600روپے مہنگا،ڈالر مزید سستا

تولہ سونا 4لاکھ 33ہزار 836،دس گرام 3لاکھ 71ہزار 944کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)عالمی و مقامی مارکیٹوں میں جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ جب کہ چاندی کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ادھرڈالر مزید سستا ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 36 ڈالر کے اضافے سے 4114 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3600 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 33 ہزار 836 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3086 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 71 ہزار 944 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 4700 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 30 ہزار 236 روپے ہوگئی تھی۔ دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 6421 روپے پر مستحکم رہی۔علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 278.06روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 278 روپے 07 پیسے پر بند ہوئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دہشتگردی: مشرقی ہمسایہ ملک ملوث : اسلحہ، مالی معاونت فراہم کررہا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہورہی، آخری فسادی دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی : شہباز شریف

امریکا اور ایران میں دوبارہ مذاکرات کیلئے پاکستان، قطر کی کوششیں : ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل سے ٹیلی فون پر رابطہ

موسمیاتی تبدیلی حقیقت، مون سون میں ادارے مکمل تیاری رکھیں : مریم نواز

پاکستان اور کروشیا کا تجارت، تعلیم سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر اتفاق

گواہ کا بیان لفظ بہ لفظ ریکارڈ کرنا ٹرائل کورٹ کی آئینی ذمہ داری : سپریم کورٹ

آزاد عوام دوست عدلیہ قانون کی حکمرانی اور پائیدار ترقی کی بنیاد : چیف جسٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak