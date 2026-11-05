صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی، سونا 13900 روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی، سونا 13900 روپے سستا

تولہ سونا 4 لاکھ 26 ہزار 36،دس گرام3 لاکھ 65 ہزار 257 پرجاپہنچا

کراچی(بزنس ڈیسک)عالمی و مقامی مارکیٹوں میں بدھ کو چاندی اور سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ادھر ڈالر مزید سستا ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 139 ڈالر کے اضافے سے 4035 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 13900 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 26 ہزار 36 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 11917 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 65 ہزار 257 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 12 ہزار 136 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 295 روپے کے اضافے سے 5663 روپے ہوگئی۔علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار کے اختتام پر انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 276.70 روپے پر بند ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کی سیاسی موت:سینیٹ اور ا یوان نمائندگان دونوں پر ڈیپوکریٹس چھا گئے ،کمرتوڑ مہنگائی اور ایران کیساتھ جنگ سے بد حالی پر امریکی ووٹروں کے غصے کا لاواپھٹ پڑا،شکست قبول،مخالفین جان لڑاکر کھیلے:امریکی صدر

وفاقی کابینہ:کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کی منظوری،10روپے کے نوٹ کی جگہ سکہ چلے گا

ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کا قبضہ حاصل کرلیا،فائیو سٹار ہوٹل بنائیں گے:محسن نقوی

مریم نواز کا  خانیوال میں گھپلوں پر ٹھیکیدار کی گرفتاری کا حکم،سابق ڈی سی شامل تفتیش

امریکی امداد کے بغیر10ارب ڈالر بیرونی ادائیگیوں کے انتظامات مکمل کرلیے:وزیر خزانہ

ریاست منافقت کرتی ،جواب دونگا تو ایک اور ریفرنس دائر ہو جائیگا:جسٹس اعجاز اسحاق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak