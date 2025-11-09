صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی سے مبینہ اغواء کے بعد زیادتی

  • فیصل آباد
ستیانہ کے علاقے میں درندگی ، مقدمہ درج ،مغویہ کی تلاش شروع سمندری میں ملزم نے ارمان کی کمسن بیٹی کو زیادتی کانشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ ستیانہ کے علاقے میں منیر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی جواں سالہ بیٹی کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم اورمغویہ کی تلاش شروع کر دی ۔تھانہ سٹی سمندری کے علاقے زمزم کالونی میں ارمان نامی شہری کی کمسن بیٹی کو ملزم نے قابو کر لیا اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

