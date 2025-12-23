صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 2مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
پولیس نے 2مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کاروائی کی جا رہی ہے ۔

پولیس نے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کاروائی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس