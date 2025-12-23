پولیس نے 2مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کاروائی کی جا رہی ہے ۔
