صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں گنے کی اوورلوڈ ٹریکٹر ٹرالیوں کیخلاف کارروائی

  • فیصل آباد
فیصل آباد میں گنے کی اوورلوڈ ٹریکٹر ٹرالیوں کیخلاف کارروائی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈویژنل انتظامیہ شاہرات پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے متحرک ہے ۔

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر، سی پی او بلال عمر، چیف ٹریفک آفیسر، سیکرٹری آر ٹی اے اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ گنے کی اوورلوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں شاہرات پر سنگین حادثات کا سبب بن رہی ہیں، لہذا ان پر ریفلیکٹرز نصب کرنے اور بغیر ریفلیکٹر والی ٹرالیاں چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف بھاری جرمانے عائد کرنے کی ہدایت دی گئی۔کمشنر نے غیر قانونی وزن کے کنڈوں کو فوری طور پر سیل کرنے ، ٹریکٹر ٹرالیوں کی فٹنس چیک کرنے اور ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس و پنجاب پٹرولنگ پولیس کو سخت چیکنگ پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس