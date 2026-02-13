صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

  • فیصل آباد
واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف بھی تبدیل ہوگا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کمرشل صارفین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور 3 ماہ تک بلز کی عدم ادائیگی پر سیوریج کنکشن منقطع کر دیے جائیں۔ریونیو ڈائریکٹوریٹ کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ سالانہ بجٹ میں منظور کردہ ریونیو ریکوری کا ہدف ہر صورت حاصل کرنا لازمی ہے ، اس لیے تمام ریونیو افسران فیلڈ میں نکلیں اور صارفین کی تعداد کے ساتھ ساتھ ریونیو ریکوری میں بھی اضافہ کریں۔

انہوں نے ہدایت دی کہ نئے کمرشل صارفین کو واسا کے ریونیو سسٹم میں شامل کیا جائے تاکہ ریکوری میں بہتری آئے ، اور 3 ماہ تک ماہانہ بلز ادا نہ کرنے والے صارفین کے سیوریج کنکشن منقطع کیے جائیں۔سرخی:واسہ کے ایم ڈی نے ریونیو ٹارگٹ نہ پانے والے افسران کی تبدیلی اور بلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دے دیاذیلی سرخی:کمرشل صارفین کی تعداد میں اضافہ اور کم ریونیو والے علاقوں پر خصوصی فوکس، سالانہ بجٹ ہدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خواتین کے حقوق کیلئے عورت فاؤنڈیشن کی جدوجہد لائق تحسین، آصفہ

پاک یو اے ای تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں، گورنر سندھ

ترقیاتی کاموں کو منفی سیاست سے بچانا ہوگا ،میئر

وزیر بلدیات کی زیر صدارت اجلاس، انفرا اسٹرکچر منصوبوں کاجائزہ

بھارت خطے کے امن کا دشمن بن چکا،ثروت اعجاز

ڈپٹی کمشنرز شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنائیں، کمشنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ