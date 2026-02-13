واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا
ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف بھی تبدیل ہوگا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کمرشل صارفین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور 3 ماہ تک بلز کی عدم ادائیگی پر سیوریج کنکشن منقطع کر دیے جائیں۔ریونیو ڈائریکٹوریٹ کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ سالانہ بجٹ میں منظور کردہ ریونیو ریکوری کا ہدف ہر صورت حاصل کرنا لازمی ہے ، اس لیے تمام ریونیو افسران فیلڈ میں نکلیں اور صارفین کی تعداد کے ساتھ ساتھ ریونیو ریکوری میں بھی اضافہ کریں۔
انہوں نے ہدایت دی کہ نئے کمرشل صارفین کو واسا کے ریونیو سسٹم میں شامل کیا جائے تاکہ ریکوری میں بہتری آئے ، اور 3 ماہ تک ماہانہ بلز ادا نہ کرنے والے صارفین کے سیوریج کنکشن منقطع کیے جائیں۔