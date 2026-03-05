صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:سبزی و فروٹ منڈی میں صفائی کی صورتحال ابتر

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:سبزی و فروٹ منڈی میں صفائی کی صورتحال ابتر

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تاندلیانوالہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے دعوے عملی طور پر ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔

شہر کی واحد اکلوتی سبزی افروز منڈی میں صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے ، جبکہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، گندا پانی اور تعفن شہریوں اور تاجروں کی زندگی اجیرن بنا رہا ہے ۔مقامی دکانداروں اور آڑھتیوں کے مطابق متعدد بار شکایات کے باوجود صفائی عملہ موقع پر موجود نہیں ہوتا اور انتظامیہ مکمل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کو گندگی اور بیماریوں سے محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی