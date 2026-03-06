صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر اخلاقی حرکات کرنیوالی خاتون گرفتار

  • فیصل آباد
غیر اخلاقی حرکات کرنیوالی خاتون گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلطان ٹاؤن میں پولیس نے مبینہ طور پر بدکاری کا اڈہ چلانے والی اور غیر اخلاقی حرکات کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

 تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلطان ٹاؤن میں پولیس نے مبینہ طور پر بدکاری کا اڈہ چلانے والی اور غیر اخلاقی حرکات کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،59گراں فروش گرفتار،50عمارتیں سیل

مارگلہ ہلز پر آتشزدگی روکنے کیلئے اقدامات ضروری ،رندھاوا

مری، آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ انسپکٹر کا تبادلہ، شوکاز نوٹس جاری

شازیہ مری ، شہلا رضا کی ایرانی سفیر سے ملاقات، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہارِ تعزیت

سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے مستحق افرادمیں راشن تقسیم

سٹی صدر روڈ پلازہ آتشزدگی، ایک ارب سے زائد کا نقصان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ