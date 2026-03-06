غیر معیاری اور ملاوٹی بیسن تیار کرنے والے یونٹ کو سیل
تھانہ روشن والا کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مختلف پوائنٹس پر چیکنگ کے دوران ایک نجی یونٹ میں غیر معیاری اور ملاوٹی بیسن کی تیاری اور خرید و فروخت کا عمل دریافت کیا۔یونٹ کو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔