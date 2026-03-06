صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری اور ملاوٹی بیسن تیار کرنے والے یونٹ کو سیل

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ روشن والا کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مختلف پوائنٹس پر چیکنگ کے دوران ایک نجی یونٹ میں غیر معیاری اور ملاوٹی بیسن کی تیاری اور خرید و فروخت کا عمل دریافت کیا۔۔۔

 تھانہ روشن والا کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مختلف پوائنٹس پر چیکنگ کے دوران ایک نجی یونٹ میں غیر معیاری اور ملاوٹی بیسن کی تیاری اور خرید و فروخت کا عمل دریافت کیا۔یونٹ کو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

