صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن پولیس پر جھوٹے مقدمات اور رشوت کا الزام

  • فیصل آباد
ماموں کانجن پولیس پر جھوٹے مقدمات اور رشوت کا الزام

غریب دیہاتی محمد اکرام کو ڈکیتی کے سات مقدمات میں نامزد کر دیا

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)تھانہ ماموں کانجن پولیس پر الزام ہے کہ انہوں نے افسران کی کارکردگی دکھانے کے لیے غریب دیہاتی محمد اکرام ماچھی کو پکڑ کر اسے ڈکیتی کے سات پینڈنگ مقدمات میں نامزد کیا اور جیل بھیج دیا۔ بعد ازاں، تاندلیانوالا پولیس نے اسے اپنے تین پرانے پینڈنگ مقدمات میں نامزد کر کے جیل بھجوا دیا۔مبینہ طور پر ضمانت ہوتے ہی سی آئی اے سٹاف گلبرک نے اسے دوبارہ پکڑ کر 50 ہزار روپے رشوت لیکر رہا کیا۔ اکرام کے والد منظور ماچھی نے مقامی پریس کلب میں بیوی بچوں کے ہمراہ میڈیا کو بتایا کہ فیصل آباد پولیس کے آر پی او کی ہدایات کے تحت منشیات فروشی اور پینڈنگ مقدمات فوری نمٹانے کے نام پر بیگناہ افراد پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔اکرام ماچھی کے مطابق تھانہ ماموں کانجن کی پولیس نے پیسے نہ دینے پر اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ڈکیتی کرنے کا اقرار کرنے پر زور دیا۔ ان کے والد نے بتایا کہ بیٹے کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے تین لاکھ روپے کا مقروض بنایا گیا۔مقامی انتظامیہ نے الزامات کو من گھڑت قرار دیا ہے ، جبکہ تاندلیانوالہ تھانہ صدر کے آئی او رائے سعید سے موقف کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عظیم پورہ فلائی اوور سمیت 2ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

خواتین کا جمہوریت میں نمایاں کردار رہا، وزیراعلیٰ

جنگی صورتحال سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے ،گورنرسندھ

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

خواتین آج بھی ظلم ،جبراور ناانصافی کا شکار، زین شاہ

عالمی طاقتیں جنگ نہیں مذاکرات کوفروغ دیں،سنی تحریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی