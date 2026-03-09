صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

بازار کی خوبصورتی سے شہریوں اور تاجروں کو بہتر ماحول میسر آئے گا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کچہری بازار کے بیوٹیفکیشن منصوبے کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر کو متعلقہ افسران کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کچہری بازار کی خوبصورتی کے منصوبے پر جاری کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ کچہری بازار شہر کا اہم تجارتی مرکز ہے اور اس کی خوبصورتی سے شہریوں اور تاجروں کو بہتر ماحول میسر آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تزئین و آرائش کے اس منصوبے سے شہر کی مجموعی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پٹرولیم قیمتیں بڑھنے سے سبزیاں ، پھل بھی مہنگے

صوبائی وزیر سلمان رفیق کی ساجد علی نقوی سے ملاقات

مناواں ہسپتال : مریض کے بیڈ سے زائدالمیعاد انجکشن برآمد

گرانفروشوں کے خلاف منڈیوں میں سخت کارروائی شروع

یوم ِشہادت حضرت علی ؓ کے سکیورٹی انتظامات بارے اجلاس

جنرل ہسپتال : دو ماہ میں 3 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی