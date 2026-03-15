ورکرز ویلفیئر سکول 153 رب میں طلبہ کو چیک تقسیم

  • فیصل آباد
ورکرز ویلفیئر سکولز کے طلبہ کو یونیفارمز خریداری کیلئے سہولت فراہم :ناصر ضیا

بلوچنی (نمائندہ دنیا)ورکرز ویلفیئر سکول 153رب ساہیانوالہ میں تقریب تقسیم چیکس کا انعقاد ہوا ۔ چوہدری ناصر ضیا گروپ ڈائریکٹر مسعود ٹیکسٹائل ملز وممبر گورننگ باڈی پنجاب ورکرز ویلفیئر نے بطورمہمان خصوصی شرکت کی اور ورکرز ویلفیئر سکول کے طلبہ میں چیک تقسیم کیے ۔ ناصر ضیانے کہا کہ مزدوروں کے خاندانوں کی معاونت اور تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے مسلسل عزم کے تحت، ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب نے صوبہ بھر کے ورکرز ویلفیئر سکولوں کے طلبہ کو بھی سکول یونیفارم کی خریداری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے چیکس جاری کیے ہیں۔ایسے اقدامات حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ تعلیم تک رسائی کو بہتر بنایا جائے اور مزدوروں کے بچوں کو ضروری سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ وقار اور اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ہمیشہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے ۔

مزید پڑہیئے

200روپے درجن پر مستحکم

بغیر ٹکٹ مسافروں کو جرمانے

1331حادثات پر ریسپانڈ

4اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ